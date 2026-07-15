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НовостиНедвижимость15 июля 2026 5:51

В Новом Уренгое преображают улицу Ягельная. На месте песка появятся плиты

В Новом Уренгое преображают улицу Ягельная
Марина Прохорова
Фото: администрация Нового Уренгоя

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое продолжаются дорожные работы. Недавно подрядчик зашел в микрорайон строителей и взялся за улицу Ягельная, сообщили в администрации Нового Уренгоя.

Сейчас специалисты занимаются формированием основания и монтажом дорожного полотна из плит, а именно: подготавливают прочное земляное основание и обустраивают песчаную подушку.

По итогу всех работ жители получат дорогу, устойчивую к высоким нагрузкам и сложным климатическим условиям.

- Модернизация этого участка улучшит транспортную доступность микрорайона Строителей, сделает проезд для жителей и спецтехники более комфортным и безопасным, - подчеркнули в мэрии.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Новом Уренгое открылось движение по улице Сабита Оруджева. За время ремонта рабочие сделали новый асфальт, отвод ливневых вод, заменили сети тепловодоснабжения, обновили тротуар и выложили на пешеходных переходах тактильную плитку для слабовидящих.

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