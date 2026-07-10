В Новом Уренгое открылось движение по улице Сабита Оруджева. Рабочие завершили ремонт

Скриншот из видео

В Новом Уренгое открылось движение по улице Сабита Оруджева. Об этом сообщил глава города Антон Колодин.

За время ремонта рабочие сделали новый асфальт, отвод ливневых вод, заменили сети тепловодоснабжения, обновили тротуар и выложили на пешеходных переходах тактильную плитку для слабовидящих.

- Можно возвращаться к привычным маршрутам, - обратился Антон Колодин к землякам.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Новом Уренгое автобусы №№ 2, 3, 6, 7 и 8 поехали по прежней схеме. Это связано с открытием перекрестка улиц Сибирская и Новая.

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