Специалисты «Транснефть – Сибирь» отработали действия при условной аварии на нефтепроводе

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Работники Тюменского управления магистральных нефтепроводов АО «Транснефть – Сибирь» организовали очередные учебно-тренировочные учения на подводном переходе магистрального нефтепровода через реку. Во время мероприятия специалисты отрабатывали алгоритм действий при возникновении возможной аварии и проверяли готовность техники к работе в чрезвычайных условиях.

Согласно сценарию, системы контроля зафиксировали условное падение давления в трубопроводе. После получения сигнала диспетчер нефтепродуктоперекачивающей станции «Тюмень» незамедлительно остановил транспортировку нефти и передал информацию профильным подразделениям и сотрудникам ведомственной охраны.

Первыми на место прибыли патрульные, обеспечившие безопасность территории. Вслед за ними к выполнению задач приступили аварийные формирования линейной производственно-диспетчерской станции имени В.Н. Чепурского, нефтепродуктоперекачивающей станции «Тюмень» и специализированного управления по ликвидации аварий на магистральных нефтепроводах.

Специалисты выполнили оценку предполагаемого масштаба условного разлива, определили характер повреждения трубопровода и приступили к его локализации. В общей сложности в тренировке приняли участие свыше полусотни сотрудников, использовалось около 16 единиц специальной и автомобильной техники.

Для предотвращения распространения нефти были развернуты три защитных рубежа. На водном объекте смонтировали 640 метров боновых заграждений, применили оборудование для сбора нефти, моторные лодки, специализированный инструмент и емкости для временного хранения собранного продукта.

После завершения основных мероприятий сотрудники экологической службы выполнили необходимые исследования воздуха, воды и почвы. По результатам проверки условная авария была ликвидирована в установленные сроки.

В АО «Транснефть – Сибирь» отметили, что проведение подобных тренировок позволяет регулярно проверять уровень подготовки персонала, совершенствовать взаимодействие между подразделениями и поддерживать высокий уровень промышленной и экологической безопасности. По итогам учений все поставленные задачи были выполнены успешно.