Фото предоставлено КП

В Салехарде на три дня перекроют часть улицы Победы. Причина этого - капремонт сетей тепловодоснабжения, сообщили в городской администрации.

Судя по имеющейся схеме, речь идет об участке от окружного правительства до проспекта Молодежи.

Фото: администрация Салехарда

- Просим жителей и гостей города учитывать эту информацию при планировании маршрутов, - обратились в мэрии к землякам.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Салехарде продолжается реализация программы «Мой двор». В этом году изменения затронут большую территорию, включающую пять многоквартирных домов: № 36 по улице Матросова, № 6 «А» по улице Губкина и №№ 1, 13, 15 по улице Подшибякина. Там заасфальтируют проезды, обновят лавочки и урны, проведут озеленение.

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