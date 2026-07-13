В Салехарде обновляют двор пяти многоквартирных домов

Фото: Алексей Титовский

В Салехарде продолжается реализация программы «Мой двор». В этом году изменения затронут большую территорию, включающую пять многоквартирных домов: № 36 по улице Матросова, № 6 «А» по улице Губкина и №№1, 13, 15 по улице Подшибякина, сообщил глава города Алексей Титовский.

Так, жильцы домов по улице Матросова и Губкина получат полностью новую спортивно-игровую зону. Например, появится универсальное покрытие для футбола и баскетбола. Рядом - столики для шахмат и шашек, велопарковка.

А у домов по улице Подшибякина появится новая парковка. Для ребят построят современную детскую площадку.

На обеих территориях заасфальтируют проезды, обновят лавочки и урны, проведут озеленение.

- За два предыдущих года действия программы нам удалось обновить уже 16 дворов, - сказал Алексей Титовский.

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