В Приуралье могут пройти соревнования «Арктик Трейл». Это инициатива, выдвинутая в рамках «Уютного Ямала»

Фото: администрация Приуральского района

На Ямале могут пройти соревнования «Арктик Трейл». Это инициатива, выдвинутая в рамках «Уютного Ямала» спортсменами из Лабытнанги, сообщили в администрации Приуральского района.

Суть идеи - проложить трассу в суровых условиях Полярного Урала и организовать мероприятие федерального уровня. Участвовать в нем смогут как профессиональные легкоатлеты, так и любители трейлраннинга.

Фото: администрация Приуральского района

Проект уже обсудили с представителями управления физической культуры и спорта. В случае поддержки он получит два миллиона рублей - деньги пойдут на покупку оборудования, инвентаря и формирование призового фонда для победителей.

Кстати, приуральцы - одни из самых активных участников «Уютного Ямала»: от района поступило уже более ста заявок.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Салехарде могут появиться теплые беседки и зоны отдыха с подогревом сидений. По задумке автора такие места позволят горожанам комфортно проводить время на свежем воздухе даже зимой: отдыхать после прогулок, встречаться с друзьями и согреваться горячим чаем.

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