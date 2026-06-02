В Салехарде могут появиться теплые беседки. Как пояснили в городской администрации, это инициатива, выдвинутая в рамках проекта «Уютный Ямал».

По задумке автора, теплые беседки и зоны отдыха с подогревом сидений позволят салехардцам комфортно проводить время на свежем воздухе даже зимой: отдыхать после прогулок, встречаться с друзьями и согреваться горячим чаем.

Напоминаем, что салехардцы могут подать свои инициативы до 24 июля. Сделать это можно через портал «Живем на Севере» или в проектном офисе «Уютный Ямал» по адресу: ул. Свердлова, д. 48, каб.405.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Салехарде началось преображение сквера истории рыбоконсервного завода. С этой идеей выступили местные жители Татьяна Гостюхина с Александром Гайнбихнером в рамках проекта «Уютный Ямал».

