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НовостиОбщество14 июля 2026 6:15

Рыбаки из Красноселькупского района три месяца сидели без зарплаты, пока не вмешалась прокуратура

Рыбакам из Красноселькупского района три месяца не платили зарплату
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Рыбакам из Красноселькупского района три месяца не платили зарплату и в итоге им пришлось обратиться в прокуратуру. Только после этого ситуация сдвинулась с мертвой точки.

- Установлено, что 30 работникам ООО «Алькор» с марта по май 2026 года не платили зарплату. Задолженность превысила 5,5 миллиона рублей, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге прокуратура внесла руководителю организации представление, которое было исполнено. Задолженность перед работниками полностью погашена, а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что работнику из Нового Уренгоя более полугода не платили зарплату и в итоге задолженность превысила два миллиона рублей. Ситуация решается сотрудниками прокуратуры.

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