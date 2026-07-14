Рыбаки из Красноселькупского района три месяца сидели без зарплаты, пока не вмешалась прокуратура

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Рыбакам из Красноселькупского района три месяца не платили зарплату и в итоге им пришлось обратиться в прокуратуру. Только после этого ситуация сдвинулась с мертвой точки.

- Установлено, что 30 работникам ООО «Алькор» с марта по май 2026 года не платили зарплату. Задолженность превысила 5,5 миллиона рублей, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге прокуратура внесла руководителю организации представление, которое было исполнено. Задолженность перед работниками полностью погашена, а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что работнику из Нового Уренгоя более полугода не платили зарплату и в итоге задолженность превысила два миллиона рублей. Ситуация решается сотрудниками прокуратуры.

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