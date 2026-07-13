Работнику из Нового Уренгоя более полугода не платили зарплату. Задолженность превысила 2 миллиона рублей

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В Новом Уренгое директор коммерческой организации более полугода не платил сотруднику зарплату и в итоге оказался должен свыше двух миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Впервые мужчине не выплатили зарплату в декабре 2025 года. Хотя у работодателя имелись для этого все возможности.

В настоящее время заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат).

- По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательств, - прокомментировали в ведомстве.

В ходе расследования будут приняты все меры для погашение задолженности по зарплате.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Надыме индивидуальный предприниматель задолжал работникам полмиллиона.

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