После вмешательства прокуратуры в Муравленко установили знаки о запрете купания

Фото предоставлено КП

После вмешательства прокуратуры в муравленковском парке «Месторождения» установили знаки о запрете купания.

Об отсутствии знаков сотрудники ведомства узнали во время надзорных мероприятий и сразу приняли меры - внесли представление администрации.

- В ходе надзорных мероприятий в парке «Месторождения» установлено, что вне пляжа на береговой линии мест отдыха у воды отсутствовали знаки «Купаться запрещено», - прокомментировали в надзорном органе.

По итогу заседания суд встал на сторону прокурора и велел администрации устранить нарушения.

На данный момент запрещающие знаки установлены в указанных местах.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Муравленко купальный сезон открылся 20 июня. Горожане могут плавать только в озере на территории городского парка - в остальных купание строго запрещено. Для комфорта и безопасности муравленковцев на пляже дежурят спасатели.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.