Берег реки Полябта и поселок Горнокнязевск: Салехард отпразднует День Рыбака на двух площадках

Фото: администрация Салехарда

Салехард отпразднует День Рыбака на двух площадках: первая - берег реки Полябта, вторая - поселок Горнокнязевск. Об этом сообщили в городской администрации.

Жителей Горнокнязевска ждет Фестиваль рыбы, а Салехарда - Рыбный пикник. На последней площадке гостей ждет наваристая уха, спортивные игры и творческие мастер-классы для взрослых, а для детей - аниматоры. Также будет ярмарка, фотозона, караоке и не только.

Отдельной локацией праздника станет «Творческий берег», где можно будет творить, играть, читать и мечтать. Организаторы подготовили творческие мастерские и большую игровую зону с аниматорами, мягкую зону с шариками, песочницу, книжный уголок игрушечную рыбалку. Также в списке - мастер-классы по созданию кепок, брелоков, раскрасок и пилоток.

Напоминаем, что в Салехарде на время празднования Дня рыбака закроют движение по участку улицы Набережная (в районе парковки).

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