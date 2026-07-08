Во время празднования Дня рыбака салехардцев ждет «творческий берег»

Фото: администрация Салехарда

Салехард продолжает готовиться ко Дню рыбака, который пройдет 11 июля на берегу реки Полябта.

Программа будет самой разнообразной: любителей подвигаться ждут спортивные активности и игры, желающих творить - мольберты и мастер-классы, а певцов - караоке. Кроме того, гости смогут сделать запоминающиеся снимки в тематической фотозоне, посетить ярмарку и, конечно же, угоститься ухой.

Отдельной локацией праздника станет «Творческий берег», где можно будет творить, играть, читать и мечтать. Организаторы подготовили творческие мастерские и большую игровую зону с аниматорами, мягкую зону с шариками, песочницу, книжный уголок игрушечную рыбалку. Также в списке - мастер-классы по созданию кепок, брелоков, раскрасок и пилоток.

Кстати, по желанию можно прийти на праздник в телняшке, как настоящие рыбаки.

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