Ямальцам, желающим получить права на снегоходы и квадроциклы, нужно оплатить сбор в тысячу рублей

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Теперь ямальцам, собирающиеся получить права на управление самоходными машинами, должны готовить деньги. Согласно постановлению, опубликованному на сайте правительства, речь идет о сборе в тысячу рублей за прием экзамена.

В службе по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники пояснили, что в эту сумму включена оплата выезда инспектора и его работы на месте проведения экзамена.

- Все собранные средства будут направлены в окружной бюджет, - добавили в ведомстве.

Напоминаем, что к самоходным машинам относятся не только тракторы и экскаваторы, но и снегоуборочная техника, снегоходы, мотовездеходы и квадроциклы.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Новом Уренгое вводят ограничения для любителей электросамокатов. Теперь они не смогут кататься с ветерком в парках и других общественных местах.

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