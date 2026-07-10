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НовостиОбщество10 июля 2026 8:28

Ямальцам, желающим получить права на снегоходы и квадроциклы, нужно оплатить сбор в тысячу рублей

Экзамены на права для снегоходов и квадроциклов стали платными для ямальцев
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Теперь ямальцам, собирающиеся получить права на управление самоходными машинами, должны готовить деньги. Согласно постановлению, опубликованному на сайте правительства, речь идет о сборе в тысячу рублей за прием экзамена.

В службе по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники пояснили, что в эту сумму включена оплата выезда инспектора и его работы на месте проведения экзамена.

- Все собранные средства будут направлены в окружной бюджет, - добавили в ведомстве.

Напоминаем, что к самоходным машинам относятся не только тракторы и экскаваторы, но и снегоуборочная техника, снегоходы, мотовездеходы и квадроциклы.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Новом Уренгое вводят ограничения для любителей электросамокатов. Теперь они не смогут кататься с ветерком в парках и других общественных местах.

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