Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое вводят ограничения для любителей электросамокатов. Теперь они не смогут кататься с ветерком в парках и других общественных местах, сообщили в городской администрации.

- В Новом Уренгое определен перечень территорий, где передвижение на средствах индивидуальной мобильности будет ограничено и полностью запрещено, - прокомментировали в ведомстве.

В настоящее время ведется установка соответствующих знаков. Первые уже можно увидеть на Площади Памяти.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала, что в Новом Уренгое обновят более 30 тысяч квадратных метров дорожной разметки. Благодаря горячему пластику и спрей-краске пешеходные переходы, разделительные полосы и линии стоп-сигналов станут ярче и заметнее.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.