Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске на набережной озера Безымянное развернется летний хаб - будет громко, активно и весело. Об этом сообщили в городской администрации.

В программе - зажигательное выступление Евгения Забигуллина и участников проекта «Ударные субботы», творческие мастер-классы, подвижные активности для детей и взрослых, игры и точки продаж от местных предпринимателей. Каждый найдёт занятие по душе!

- Берите родных, друзей и хорошее настроение. Вместе насладимся летом, музыкой, общением и просто проведем время рядом с теми, кто дорог, - обратились в мэрии к землякам.

Ранее «Комсомольская» правда - Ямал» рассказывала о том, что в Ноябрьске продолжается преобразование 7-го микрорайона. В прошлом году здесь капитально отремонтировали улицу Цоя, а в этом - приведут в порядок 16 многоквартирных домов.

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