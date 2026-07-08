Фото: департамент городского хозяйства Нового Уренгоя

В Новом Уренгое автобусы №№ 2, 3, 6, 7 и 8 поедут по прежней схеме. Это связано с открытием перекрестка улиц Сибирская и Новая, сообщили в городской администрации.

«В связи с открытием перекрестка улиц Сибирская и Новая движение этих маршрутов по улице Сибирская возобновится 9 июля. Пожалуйста, учитывайте это при планировании своих поездок», - говорится в сообщении.

Актуальное расписание движения автобусов разместят сегодня на информационных стендах остановочных павильонов.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Новом Уренгое вводят ограничения для любителей электросамокатов. Теперь они не смогут кататься с ветерком в парках и других общественных местах.

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