В Новом Уренгое меняются дворовые территории. Сейчас работы кипят в микрорайоне Мирный

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое преображают дворовые территории. Сейчас работы кипят в микрорайоне Мирный - дома №№ 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 и 1/5, сообщили в городской администрации.

Рабочие расширяют проезды, увеличивают число парковочных мест, наносят разметку, устанавливают дорожные знаки и занимаются озеленением.

С каждым днем преображения становятся более заметны. И лучшее доказательство этого - благодарность от жительницы дома № 1/2: «Ребята огромные молодцы! К работе приступили 15 мая, заранее уведомили жильцов, работают очень быстро, учитывают интересы жильцов. Огромное спасибо всем причастным за комфортный двор, удобную проходимость для колясок и огромное количество парковочных мест».

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Новом Уренгое появился необычный пешеходный переход. Он выполнен в виде гигантского фортепиано и ведет к «Академии талантов».

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.