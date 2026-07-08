Гигантское фортепиано заменило пешеходный переход в Новом Уренгое

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое появился необычный пешеходный переход: он выполнен в виде гигантского фортепиано. Об этом сообщили в городской администрации.

Фортепиано находится на проезде Народов Севера и ведет к «Академии талантов».

Несмотря на необычность разметки, она напоминает о важном - правила безопасного движения нужно соблюдать как пешеходам, так и водителям.

- Уважаемые водители, призываем вас к максимальной бдительности, летние каникулы в разгаре, а значит, детей на улицах, самокатах и велосипедах в разы больше: снижайте скорость во дворах и жилых зонах - здесь пешеходы всегда в приоритете, будьте особенно внимательны возле детских площадок и парков, не отвлекайтесь на телефон - ребенок может появиться на дороге внезапно, - обратились в мэрии к землякам.

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