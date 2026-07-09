Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Ноябрьские автоинспекторы задержали 17-летнего бесправника: он раскатывал на мопеде. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

- 8 июля около 19:00, во время несения службы, инспекторы остановили 17 летнего юношу, управлявшего мопедом «Альфа». Водитель ских прав у него не было, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге на парня составили административные материалы, а мопед забрали и отправили на спецстоянку. Теперь незадачливым водителем займется комиссия по делам несовершеннолетних.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Новом Уренгое водитель квадроцикла раскатывал по общей дороге и нарушал правила. Им занялись полицейские.

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