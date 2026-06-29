В Новом Уренгое водитель квадроцикла раскатывал по общей дороге и нарушал правила

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Новоуренгойские автоинспекторы наказали водителя квадроцикла, выехавшего на проезжую часть. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Ехав по дороге, мужчина не только нарушил правила, но и создавал угрозу безопасности для других водителей. Поэтому, не мешкая, полицейские остановили его и составили административный материал по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ.

- Квадроцикл - источник повышенной опасности. Выезд на нем на дороги общего пользования допустим только при наличии соответствующего удостоверения, регистрации и защитного экипирования, - обратились правоохранители к северянам.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Лабытнанги наказали водителя грузовика, который едва не снес легковушку. Узнать о совершенном им нарушении сотрудники смогли благодаря соцсетям.

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