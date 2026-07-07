Жителей Салехарда приглашают отметить День рыбака. Будет вкусно и весело!

Фото: администрация Салехарда

Жителей Салехарда приглашают отметить День рыбака. Он пройдет 11 июля на берегу реки Полябта, сообщили в городской администрации.

Программа будет самой разнообразной: любителей подвигаться ждут спортивные активности и игры, желающих творить - мольберты и мастер-классы, а певцов - караоке. Кроме того, гости смогут сделать запоминающиеся снимки в тематической фотозоне, посетить ярмарку и, конечно же, угоститься ухой.

- Приезжайте. Ко дню рыбака будет тепло, вкусно и душевно, - обратились в мэрии к землякам.

Кстати, по желанию можно прийти на праздник в телняшке, как настоящие рыбаки.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что надымчан приглашают присоединиться ко Всероссийскому параду Семьи. Он пройдет 8 июля и будет приурочен к одноименному празднику.

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