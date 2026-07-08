Школа выплатила юному таркосалинцу компенсацию за травму на уроке

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Пуровская районная прокуратура помогла юному таркосалинцу получить моральную компенсацию от школы. Четвероклассник получил травму во время занятий, и его родители обратились в надзорное ведомство за помощью.

Взявшись помочь, прокурор внес директору школы представление об устранении нарушений закона, а также направил в суд иск о взыскании морального вреда.

В итое суд взыскал в пользу ребенка 10 тысяч рублей компенсации, в виновное должностное лицо привлек к дисциплинарной ответственности.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что ноябрьская прокуратура помогла местной жительнице добиться ежемесячной выплаты по уходу за ребенком-инвалидом. Женщина не знала, что имеет право на деньги и поэтому не обращалась с заявлением в ОСФР.

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