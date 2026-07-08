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НовостиОбщество8 июля 2026 11:17

Школа выплатила юному таркосалинцу компенсацию за травму на уроке

Прокуратура помогла юному таркосалинцу получить моральную компенсацию от школы
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Пуровская районная прокуратура помогла юному таркосалинцу получить моральную компенсацию от школы. Четвероклассник получил травму во время занятий, и его родители обратились в надзорное ведомство за помощью.

Взявшись помочь, прокурор внес директору школы представление об устранении нарушений закона, а также направил в суд иск о взыскании морального вреда.

В итое суд взыскал в пользу ребенка 10 тысяч рублей компенсации, в виновное должностное лицо привлек к дисциплинарной ответственности.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что ноябрьская прокуратура помогла местной жительнице добиться ежемесячной выплаты по уходу за ребенком-инвалидом. Женщина не знала, что имеет право на деньги и поэтому не обращалась с заявлением в ОСФР.

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