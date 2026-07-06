Прокуратура помогла ноябрянке добиться ежемесячной выплаты по уходу за ребенком-инвалидом

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Ноябрьская прокуратура помогла местной жительнице добиться ежемесячной выплаты по уходу за ребенком-инвалидом. Женщина не знала, что имеет право на деньги и поэтому не обращалась с заявлением в ОСФР.

- Причина, по которой ноябрянка не получала выплаты, - не проведение уполномоченным органом разъяснительной работы среди населения по данному вопросу. Таким образом женщина просто не знала о данном праве, - прокомментировали в надзорном органе.

В целях восстановления нарушенных прав прокурор обратился в суд с иском, который, по результатам заседания, был удовлетворен. Социальному фонду велено произвести в пользу матери перерасчет компенсационной выплаты.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что прокуратура помогла пенсионерке добиться ежемесячной выплаты на содержание троих внуков.

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