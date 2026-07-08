«Родился в кольчуге»: салехардские врачи спасли двухлетнего малыша, выпавшего с четвертого этажа

Фото: официальная страница Ямала в соцсети «ВКонтакте»

Салехардские врачи спасли двухлетнего малыша, выпавшего с четвертого этажа. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

Когда мальчика доставили в больницу, врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, перелом левой голени, ушибы легких и печени. Но, к счастью, операция ему не понадобилась - достаточно было консервативного лечения.

Малыша круглосуточно наблюдали травматолог-ортопед Павел Барышников, а также анестезиологи-реаниматологи Олег Савин и Игорь Шенин. Через неделю состояние мальчика стабилизировалось и его выписан из больницы в хорошем самочувствии. Теперь он будет наблюдаться у педиатра.

Врачи отмечают, что ребенку небывало повезло: «Родился даже не в рубашке - в кольчуге!».

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что ноябрьские врачи спасли ногу пациента с помощью уникальной операции - они растворили тромб.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.