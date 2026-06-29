Ноябрьские врачи растворили тромб в ноге пациента

Фото: официальная страница Ямала в соцсети «ВКонтакте»

Ноябрьские врачи спасли ногу пациента с помощью уникальной операции. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Все началось с того, что в больницу обратился мужчина, жалующийся одновременно на боль похолодание и онемение в ноге. Диагноз оказался неутешительным - острый тромбоз ранее установленного стента бедренной артерии. Если медлить, то не исключена ампутация.

Помочь мужчине взялись сосудистый хирург Максим Щукин и врач УЗИ Айгази Бийболатов: они решили растворить тромб. В просвет сосуда через кожу был введен специальный, и уже через несколько часов тромб полностью растворился, в кровоток в нижней конечности восстановился.

В России такая процедура выполняется редко. Обычно извлечение либо растворение тромба в сосуде происходит под рентген-контролем. Мы это сделали по примеру челябинских и нижневартовских коллег с помощью УЗИ. Ключевые преимущества - малая инвазивность вмешательства, отсутствие лучевой нагрузки на организм и быстрое восстановление, – рассказал Максим Щукин.

Сейчас ноябрьские врачи планируют активно развивать этот метод борьбы с тромбозом.

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