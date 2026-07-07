Муравленковец Марат Фазлетдинов стал лучшим на Арктическом марафоне, прошедшем в Воркуте

Фото: администрация Муравленко

Муравленковец Марат Фазлетдинов стал лучшим на Арктическом марафоне-2026, который прошел в Воркуте. Об этом рассказали в городской администрации.

Северянин выбрал самую массовую дистанцию - 10 километров, и стал победителем в своей возрастной категории. Он преодолел это расстояние чуть больше чем за 37 минут.

В этом году забег приурочили Году единства народов России: он объединил около 550 бегунов из 30 регионов страны. Им предложили несколько дистанций: 3 и 10 километров, полумарафон, марафон,и детская дистанция в 600 метров.

Кстати, самому младшему участнику забега было всего 4 года, самому старшему - 82.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что Альфред Суфьянов из Лабытнанги стал победителем в возрастной категории 45+ на массовом забеге ВФСО «Трудовые резервы». Он преодолел дистанцию в 15 километров за 1 час 14 минут 18 секунд.

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