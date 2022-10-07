Ямальский легкоатлет одержал победу в массовом забеге в Сочи

Фото: департамент по физической культуре и спорту ЯНАО

Альфред Суфьянов из Лабытнанги стал победителем в возрастной категории 45+ на массовом забеге ВФСО «Трудовые резервы». Об этом сообщили в пресс-службе департамента по физической культуре и спорту ЯНАО.

- Ямальский легкоатлет преодолел дистанцию в 15 километров за 1 час 14 минут 18 секунд и занял первое место, - прокомментировали в ведомстве.

Мероприятие прошло 30 сентября на сочинском автодроме RosGonki, расположенном на базе федеральной территории «Сириус». На старт вышли 200 спортсменов-любителей со всей России.

Впереди у марафонца - участие в Триатлоне Ironman на 226 километров: 3.8 плавание в море, 180.2 велоэтап и бег 42.2. Старт назначен на 8 октября в Сочи.