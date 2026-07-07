Для юных пуровчан расширяются возможности летнего отдыха. Ребята проводят время активно и с пользой

Фото: администрация Пуровского района

Для юных пуровчан расширяются возможности летнего отдыха. Об этом сообщили в районной администрации.

Так, на базах спортивных учреждений и открытых площадках проходят тренировки, соревнования, сдача нормативов ГТО, массовые зарядки, оздоровительные акции, работают лагеря с дневным пребыванием.

Кроме того, в Тарко-Сале заработал спортивный лагерь «ПУРСПОРТ. Дети». В планах - продолжить его работу и в следующем году

За первый месяц лета такой насыщенный график охватил более 700 юных пуровчан.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что для юных таркосалинцев откроют дополнительные смены в пришкольных лагерях. Просьба об этом не раз поступала от родителей.

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