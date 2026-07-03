Фото: администрация Пуровского района

Для юных таркосалинцев откроют дополнительные смены в пришкольных лагерях. Просьба об этом не раз поступала от родителей, сообщили в администрации Пуровского района.

Ребят примут школа № 2 и школа-интернат: смены продлятся с 6 по 29 июля и с 3 по 26 августа соответственно.

- Детей ждут спортивные и творческие мероприятия, приуроченные Году здоровья на Ямале и Году единства народов России, - сказали в мэрии.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что юные северяне не поедут этим летом отдыхать в крымский лагерь «Мандарин». Отправки на 2, 3, 4 и 5 смены отменены из-за обострившейся политической обстановки.

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