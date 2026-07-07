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Житель Губкинского выстрелил в приятеля и теперь сядет на скамью подсудимых. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Все произошло 17 марта 2026 года в Новом Уренгое. В тот день обвиняемый поссорился со своим приятелем и, не сдержав эмоции, схватился за оружие.

- Во время ссоры со своим знакомым обвиняемый схватил травматический пистолет и выстрелил потерпевшему в область жизненно-важных органов. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи мужчина выжил, - прокомментировали в ведомстве.

Губкинца будут судить по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое с применением оружия).

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Новом Уренгоя осудят мужчину, который застрелил нового парня своей бывшей девушки. Тело соперника он спрятал в гараже.

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