В Новом Уренгоя осудят мужчину, который застрелил нового парня своей бывшей девушки

В Новом Уренгоя осудят мужчину, который застрелил нового парня своей бывшей Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое завершилось расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Он обвиняется в в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Все началось с того, что 2 сентября 2020 года в одном из гаражей обнаружили тело мужчины 1991 года рождения. По данным следствия, погибший пришел со своей девушкой к дому ее бывшего сожителя, чтобы она забрала одежду. Пока женщина собирала вещи, хозяин квартиры - он же обвиняемый, вышел во двор и выстрелил из ружья в голову соперника. Тело он спрятал в гараже.

Коллеги погибшего, обеспокоенные его долгим отсутствием на работе, сами нашли двор, где произошло убийство. По следам крови на земли они вышли к гаражу, вскрыв который обнаружили тело.

- Во время ареста обвиняемый сбежал через окно, но сотрудники полиции быстро установили его местонахождение и задержали, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

Сейчас мужчина находится под стражей, а уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.