Редакция «МК-Ямал» представила новый спецпроект о вахтовиках

Фото: Иван Горбунов

Редакция «МК-Ямал» представила новый спецпроект «Вахта без стереотипов», посвященный семьям нефтяников. Его герои – супруги сотрудников Новопортовского промысла. Они делятся своим опытом: рассказывают, почему считают график 30/30 комфортным, как распределяют семейные обязанности и проводят время вместе на межвахте.

– Многие думают: раз муж далеко, на вахте, то он «выпадает» из жизни семьи. Но это не так. Для нас было очень важно, чтобы работа не прерывала общение. Мы всегда вместе обсуждаем разные идеи, учимся и строим планы. Благодаря интернету на промысле Данил всегда в курсе всего, что происходит дома, – отметила Валентина Евай, супруга машиниста технологических компрессоров Новопортовского месторождения.

В проекте также приняли участие эксперты. Психолог отметила, что для сохранения крепких отношений в паре важна эмоциональная близость, которую можно поддерживать даже на расстоянии. HR-эксперт рассказала, что работа вахтой становится все привлекательнее: за год количество соискателей, выбирающих такой график работы, выросло на 116% в ЯНАО, на 109% в Тюменской области и на 90% в ХМАО.