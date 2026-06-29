Фото: администрация Надымского района

Надымчан приглашают присоединиться ко Всероссийскому параду Семьи. Он пройдет 8 июля и будет приурочен к одноименному празднику, сообщили в районной администрации.

- В Надыме пройдет Всероссийский парад Семьи. Приглашаем поучаствовать молодоженов, семьи с детьми, многодетные семьи, большие семьи с участием старшего поколения - бабушек, дедушек, - обратились в мэрии к землякам.

Парад стартует в 18:45 от торгового центра «Надым». Участники пройдут по Ленинградскому проспекту до площади Дворца Бракосочетаний.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Надыме начался капитальный ремонт улицы Зверева: в порядок приведут участок от кольцевой развязки до пересечения с улицей Полярная. В этом сезоне специалисты обновят дорожное покрытие от пересечения с улицей Комсомольская до пересечения с улицей Полярная, обустроят тротуары со стороны домов, установят освещение и систему видеонаблюдения, проведут озеленение.

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