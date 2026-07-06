Режим «беспилотной опасности» на Ямале 6 июля 2026 года: что нужно знать жителям

Фото: официальная страница Ямала в соцсети «ВКонтакте»

На Ямале и в соседних регионах объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«На Ямале и в соседних регионах объявлена беспилотная опасность. Призываем всех сохранять спокойствие, оставаться в помещениях и держаться подальше от окон», - говорится в сообщении.

При возникновении чрезвычайной ситуации северян просят звонить по номеру 112.

Ниже представлена памятка, что делать при беспилотной и ракетной опасности.

Фото: официальная страница Ямала в соцсети «ВКонтакте»

Фото: официальная страница Ямала в соцсети «ВКонтакте»

Фото: официальная страница Ямала в соцсети «ВКонтакте»

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Пуровском районе появятся убежища, где можно укрыться от атак беспилотников. Сейчас это вопрос прорабатывается в Управлении по делам ГО и ЧС.

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