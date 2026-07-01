Фото: администрация Тюменской области

В Пуровском районе появятся убежища, где можно укрыться от атак беспилотников. Об этом сообщили в администрации муниципалитета в ответ на вопрос местной жительницы.

«В случае ракетной опасности, БПЛА, куда бежать? Есть ли бомбоубежища или планируется оно в будущем?», - спрашивает женщина.

В ответ на это представитель мэрии сообщил, что сейчас как раз ведется работа по организации укрытий на случай угрозы атаки БПЛА.

«Информация об их расположении будет доведена до жителей дополнительно», - уточнили власти

Уточнить информацию можно в Управлении по делам ГО и ЧС по номеру: 2 13 90.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Салехарде открылся первый в России испытательный центр для беспилотников. Он находится на двух площадках: стационарная - «Обдорск», мобильная - на базе двух вездеходов «Бурлак».

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