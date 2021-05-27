Ямальская прокуратура помогла пенсионерке добиться выплаты на содержание детей Фото: Вера Зенина

Прокуратура Ямальского района помогла пенсионерке добиться назначения ежемесячной выплаты на содержание троих детей, оставшиеся без попечения родителей.

- Было установлено, что женщина самостоятельно обращалась в органы опеки. Она жаловалась, что вынуждена содержать внуков в одиночку, поскольку их родители отстранились от воспитания и не оказывают никакой поддержки. Несмотря на то, что органы опеки располагали данными сведениями, необходимых мер для передачи несовершеннолетних под опеку предпринято не было, - сообщили в прокуратуре ЯНАО.

В связи с этим главе районной администрации было внесено представление, по результатам его рассмотрения органы опеки провели выездную проверку. В итоге бабушке передали внуков под опеку. Также на их содержание назначена ежемесячная выплата, превышающая 18 тысяч рублей.