Пожарные отстояли от огня село в Пуровском районе

Фото: МЧС России по ЯНАО

Ямальские пожарные отстояли от огня село Халясавэй в Пуровском районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Личный состав специализированной пожарно-спасательной части работал в непосредственной близости от населенного пункта. Спасатели не допустили перехода пламени на жилые строения и хозяйственные объекты.

- Благодаря слаженным и профессиональным действиям группировки угроза была полностью ликвидирована, - прокомментировали в ведомстве.

После тушения пожара подразделение вернулось к месту постоянной дислокации - в Ноябрьск.

Несмотря на это пожарная обстановка на Ямале оставляет желать лучшего. По данным на утро 6 июля в Пуровском, Красноселькупском и Надымском районах бушуют 70 природных пожаров общей площадью 15 292,4 гектара. Из них локализованы три возгорания на площади 112,7 гектаров.

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