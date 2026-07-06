На Ямале бушуют 70 природных пожаров: огонь охватил более 15 тысяч гектаров

Фото предоставлено КП

На территории Пуровского, Красноселькупского и Надымского районов бушуют 70 природных пожаров общей площадью 15 292,4 гектара. Из них локализованы три возгорания на площади 112,7 гектаров. Это данные на 8:30 утра 6 июля, сообщили в региональном департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности.

- В тушении участвуют 582 человека и три вертолета МИ-8 с водосливным устройством, - уточнили в ведомстве.

За прошедшие сутки на Ямале потушили 15 природных пожаров площадью 2 520 гектаров, а с начала сезона 342 пожара на площади 46 698,8 гектаров.

Напоминаем, что сообщить о природном пожаре можно в региональную дежурно-диспетчерскую службу Ямала по следующему телефону: 8-800-100-94-00. Также информация принимается по номеру 112.

Информация о действующих природных пожарах размещается на специальной интерактивной карте.

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