Фото: администрация Надымского района

В Надыме на время празднования Дня семьи, любви и верности закроют движение по Ленинградскому проспекту. Об этом сообщили в районной администрации.

«В День семьи, любви и верности с 17:30 до 19:30 будет прекращено движение транспорта по Ленинградскому проспекту (на участке от пересечения с проездом Парковым до кольцевой авторазвязки)», - говорится в сообщении.

Жителей просят строить свои маршруты с учетом ограничении и соблюдать осторожность.

Ознакомиться со схемой перекрытия дороги можно.

Фото: администрация Надымского района

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Надыме начался капитальный ремонт улицы Зверева: в порядок приведут участок от кольцевой развязки до пересечения с улицей Полярная.

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