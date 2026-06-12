В Надыме капитально ремонтируют улицу Зверева. Работы займут несколько сезонов

Фото: администрация Надымского района

В Надыме начался капитальный ремонт улицы Зверева: в порядок приведут участок от кольцевой развязки до пересечения с улицей Полярная. Об этом сообщили в районной администрации.

В этом сезоне специалисты обновят дорожное покрытие от пересечения с улицей Комсомольская до пересечения с улицей Полярная, обустроят тротуары со стороны домов, установят освещение и систему видеонаблюдения, проведут озеленение.

Кстати, новый тротуар станет продолжением Аллеи мерцающих звезд и соединит ее с Молодежным бульваром на улице Комсомольская.

Обе территории благоустроены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни», и решение об их преображении принимали сами жители.

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