На Ямале простились с погибшим на СВО Максимом Сметаниным с позывным «Шторм»

Фото: соцсети Олега Попова

Сегодня, 5 июля, в Шурышкарском районе Ямало-Ненецкого автономного округа с воинскими почестями захоронили погибшего в зоне проведения специальной военной операции молодого бойца Максима Сметанина. Парню было всего 22 года. Среди сослуживцев он известен под позывным «Шторм». Максим служил заместителем командира взвода мотострелкового батальона.

- Проводили в последний путь Максима Сметанина - смелого и решительного парня, погибшего в зоне специальной военной операции... У него остались мама, брат и сестра, многочисленные друзья и знакомые. 22 года - это время, когда человек делает свой жизненный выбор. Максим сделал выбор, достойный настоящего мужчины и патриота. Светлая память нашему земляку…, – написал в соцсетях глава Шурышкарского района Олег Попов и поделился фото.

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