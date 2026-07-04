В Губкинском простятся с погибшим на СВО Юрием Авериным

Фото: администрация города Губкинский

С погибшим в ходе выполнения боевой задачи в зоне проведения специальной военной операции 13 июня жителем Ямало-Ненецкого автономного округа Юрием Борисовичем Авериным простятся 6 июля. Об этом сообщает администрация города Губкинский. Он погиб на 66 году жизни.

В мэрии рассказали, что боец много лет назад приехал на Ямал по комсомольской путевке.

- Более 40 лет он проработал машинистом сваебоя. С 1982 года трудился на Уренгойской ГРЭС в поселке Лимбяяха. С 1987 года работал в Губкинском в организации «Подводник». С 1990 по 1999 год трудился на Губкинском газоперерабатывающем заводе. С 2001 года и до пенсионного возраста снова работал в организации «Подводник», – уточнили в администрации.

Юрия Аверина 20.08.1961 года рождения похоронят с воинскими почестями на кладбище города Губкинский 6 июля в 12:00.

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