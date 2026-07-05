В Губкинском с 6 по 31 июля перекроют дороги

Фото: администрация Губкинского

Администрация города Губкинского сообщает о временных ограничениях движения транспорта в 9 и 11 микрорайоне города с понедельника, 6 июля, в связи с проведением плановых ремонтных работ.

Ограничения вводят из-за капитального ремонта сетей горячего и холодного водоснабжения будет перекрыт участок автомобильной дороги между домами 13 и 25. Кроме того, с 6 по 20 июля, в связи с прокладкой волоконно-оптической линии будет полностью перекрыт участок автомобильной дороги у дома 43.

Водителей просят относится к ситуации с пониманием.

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