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НовостиЭкономика5 июля 2026 5:59

На АЗС Ямала заправляют от 20 до 60 литров топлива в один автомобиль

От 20 до 60 литров топлива в один автомобиль заливают на АЗС Ямала
Нина БАРИНОВА
Фото: правительство ЯНАО

Фото: правительство ЯНАО

Департамент экономики Ямало-Ненецкого автономного округа еженедельно мониторит цены на нефтепродукты и запасов топлива на территории региона. Об этом сообщает правительство ЯНАО.

Запасов в настоящее время топлива на Ямале достаточно, дефицита нет. Однако, на отдельных АЗС из-за повышенного спроса временно введены ограничения. Так, на сетевых АЗС топливо отпускается только в бензобаки транспортных средств, в канистры не наливают. На частных АЗС установлен лимит на заправку от 20 до 60 литров на один автомобиль и цены на них чуть выше, чем на АЗС известных брендов.

- Ограничительные меры временны, их отменят после стабилизации спроса, – рассказали в правительстве Ямала.

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