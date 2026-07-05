В Салехарде ребёнок на самокате угодил под машину

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал ребенок, произошло 4 июля в Салехарде. По данным Госавтоинспекции Ямало-Ненецкого автономного округа, в 19:20 в районе дома 18 в микрорайоне Б. Кнунянца, ребенок на самокате скатился с пандуса на проезжую часть, где его сбил автомобиль Jac. В результате ДТП несовершеннолетний получил травмы.

Всего за минувшие сутки на Ямале произошло 8 ДТП, в которых 1 человек травмирован. С начала 2026 года на ямальских дорогах в 1904 зарегистрированных ДТП погибли 10 человек и 144 получили травмы, в их числе 19 детей.

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