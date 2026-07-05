На Ямал 5 июля пришло похолодание

Фото: правительство ЯНАО

В воскресенье, 5 июля, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа синоптики Салехардского ЦГМС прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Днем воздух прогреется до +24 градусов, в некоторых районах будет значительно прохладнее - всего до +8 градусов. Ветер северных направлений 2-12 метров в секунду.

В Салехарде переменная облачность, днем небольшие дожди. Ветер северный северо-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха составит утром +14 градусов, днем +14 градусов, вечером всего +12 градусов.

В Новом Уренгое переменная облачность, днем дожди. Ветер западный 1-8 метров в секунду, к вечеру сменится на северо-западный и усилится до 6-12 метров в секунду. Столбики термометров покажут утром +20 градусов, днем +22 градуса, вечером +13 градусов.

В Ноябрьске переменная облачность, небольшие дожди. Ветер северо-западный, западный 3-9 метров в секунду. Воздух прогреется утром до +18 градусов, днем до +23 градусов, вечером уже +17 градусов.

В Надыме до полудня пасмурно, утром дождь, после - переменная облачность и без осадков. Ветер северо-западный, северный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха утром +16 градусов, днем +19 градусов, вечером +13 градусов.

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