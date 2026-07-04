В Салехарде дождь помешал проведению спортивных мероприятий

Фото: администрация Салехарда

Дождь и ветреная погода стали причиной отмены для проведения семейных спортивных эстафет. Они должны были состоятся в Салехарде сегодня, 4 июля, в 13 часов.

- Мы приносим искренние извинения за доставленные неудобства. Безопасность и комфорт участников остаётся нашим приоритетом. Благодарим за понимание и внимание к спортивным мероприятиям окружной столицы. Информация о дальнейших активностях будет опубликована дополнительно на официальных ресурсах «СалехардСпорт», – говорится в сообщении организаторов.

Добавим, что по прогнозу синоптиком Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии, в ночь на 5 июля на Ямале столбики термометров покажут от +9 до +14 градусов. Днем воздух прогреется до +16...+21 градуса, местами до +22 и +27. Ожидаются небольшие дожди с грозами. Ветер будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду. До понедельника, 6 июля, в регионе будет действовать «оранжевый» уровень опасности.

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