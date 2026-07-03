Ноябрянка не платила дочери алименты в итоге отправилась в колонию

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Ноябрьская прокуратура помогла взыскать алименты с нерадивой матери. Как рассказали в надзорном ведомстве, женщина долгое время уклонялась от своих обязанностей и в итоге была привлечена к уголовной ответственности.

Согласно решению суда, ноябрянка должна была ежемесячно выплачивать алименты на своего несовершеннолетнего ребенка, но не делала этого и в итоге была привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей).

Однако и после этого должница не встала на путь исправления и не принимала участия в материальном обеспечении своей дочери. Общая задолженность по алиментам составила более 410 тысяч рублей.

Все вышеперечисленное стало поводом для заведения уголовного дела по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка).

В итоге суд признал ноябрянку виновной и приговорил ее к шести месяцам лишения свободы в колонии-поселении.

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