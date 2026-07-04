Дожди, туманы и до +24 градусов: погода на Ямале 4 июля 2026 года

Суббота будет дождливой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 4 июля, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа синоптики Салехардского ЦГМС прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Утром местами ляжет туман. Ветер северо-восточный, восточный 4-9 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +19...+24 градусов.

В Салехарде пасмурно, к обеду дождь, после обеда переменная облачность, небольшие дожди. Ветер северо-восточный, восточный 3-7 метров в секунду. Температура воздуха составит утром +15 градусов, днем +16 градусов, вечером вновь +15 градусов.

В Новом Уренгое переменная облачность, без осадков, к ночи пасмурно и небольшой дождь. Ветер восточный, юго-восточный, южный 3-9 метров в секунду. Столбики термометров покажут утром +21 градус, днем +26 градусов, вечером +18 градусов.

В Ноябрьске пасмурно, днем дожди, к ночи туман. Ветер восточный, юго-восточный 1-8 метров в секунду, к ночи – штиль. Воздух прогреется утром до +20 градусов, днем до +19 градусов, вечером уже +16 градусов.

В Надыме до полудня переменная облачность, после – облачно, к ночи – дожди. Ветер юго-восточный, восточный, северный 1-7 метров в секунду. Температура воздуха утром +21 градус, днем +24 градуса, вечером +18 градусов.

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