В Тазовском работнику не выдали средства защиты, он упал с высоты и разбился

Фото: СУ СКР по ЯНАО

На Ямале осудят гендиректора коммерческой организации, работник которой погиб из-за нарушений техники безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Все произошло в 2024 году в поселке Тазовский. Обвиняемая, занимая должность генерального директора организации, допустила к строительным работам сотрудника, не обеспечив его средствами защиты. В результате он упал с высоту 9 метров и погиб.

- В настоящее время следователями выполнены все необходимые следственные действия. Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали в ведомстве.

Женщину будут судить по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Приуральском районе произошла трагедия: двое человек, находясь в горах, сорвались и упали в ущелье. Один из них погиб.

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